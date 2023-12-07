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При взлете в Улан-Удэ загорелся левый двигатель самолета Ту-204

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Причины произошедшего устанавливаются.

При взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся левый двигатель самолета Ту-204. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Самолет выполнял грузовой рейс в китайский город Чжанчжоу. При взлете Ту-204 загорелся двигатель. На борту находились пять членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание удалось потушить. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что транспортная прокуратура установит причину экстренной посадки самолета в Пулково

Видео: Telegram / SHOT

Теги: возгорание, самолет, ту-204, улан-удэ
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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