Транспортная прокуратура установит причину экстренной посадки самолета в Пулково

Сейчас 182 пассажира находятся в зале ожидания. Никто не пострадал при посадке.

Сегодня, 1 декабря, самолет, выполнявший рейс из Калининграда в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По информации Telegram-канала "112", причиной этого стало обнаружение запаха гари на борту. Северо-Западная транспортная прокуратура проконтролирует ситуацию в связи с экстренной посадкой судна в Северной столице.

Сейчас 182 пассажира находятся в зале ожидания аэропорта для получения необходимых услуг. Они ждут вылета в пункт назначения на другом воздушном судне. На борту работают спецслужбы, они осматривают самолет.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура следит за ситуацией. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой выяснят причину инцидента. В ведомстве проверят соблюдение законодательства в области авиационной безопасности. В случае выявления нарушений прав пассажиров прокуратура отреагирует.

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Фото: Piter.tv