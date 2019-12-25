В Пулково тестируют новый вариант подачи такси

Машина будет подъезжать к пассажиру всего за несколько минут.

В аэропорту Пулково тестируют новую систему оперативной подачи такси. Как отмечает пресс-служба воздушной гавани, машина будет подъезжать к пассажиру всего за несколько минут.

Так, чтобы пассажиры тратили меньше времени на ожидание такси, на второй линии будут заранее выстраиваться десять машин авто.

Кроме того, планируется, что таксисты в ожидании заказов займут дополнительную накопительную парковку.

Ранее мы сообщили о том, что процедуру сдачи багажа изменили в Пулково.

Фото: Piter.TV