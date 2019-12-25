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В Пулково тестируют новый вариант подачи такси
Сегодня, 9:59
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В Пулково тестируют новый вариант подачи такси

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Машина будет подъезжать к пассажиру всего за несколько минут.

В аэропорту Пулково тестируют новую систему оперативной подачи такси. Как отмечает пресс-служба воздушной гавани, машина будет подъезжать к пассажиру всего за несколько минут.

Так, чтобы пассажиры тратили меньше времени на ожидание такси, на второй линии будут заранее выстраиваться десять машин авто.

Кроме того, планируется, что таксисты в ожидании заказов займут дополнительную накопительную парковку.

Ранее мы сообщили о том, что процедуру сдачи багажа изменили в Пулково.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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