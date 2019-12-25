Процедуру сдачи багажа изменили в Пулково

В ночь с 28 на 29 ноября в аэропорту Пулково изменили процедуру сдачи багажа. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
Так, с 2:00 до 6:00 среды проводилась замена программного обеспечения (ПО) багажной системы в рамках импортозамещения. На этот период багажные ленты на стойках регистрации выключали.
Пассажирам посоветовали оформить багаж на стойке регистрации, и сдать его самостоятельно в пункт приёма негабаритного багажа.
Ранее мы сообщили о том, что рейс из Петербурга в Самарканд экстренно приземлился в Казахстане.
Фото: Piter.TV
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