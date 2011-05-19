Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно приземлился в Казахстане

Одному из пассажиров стало плохо.

Самолет авиакомпании Qanot Sharq, вылетевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, приземлился на запасной аэродром аэропорта города Актобе в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба "Аэропортов Узбекистана".

Борт был вынужден сделать незапланированную посадку, так как одному из пассажиров стало плохо. К самолёту экипаж запросил карету скоро помощи.

В ближайшее время рейс будет продолжен.

Ранее стало известно, что Georgian Airways открывает рейсы в Тбилиси из Пулково.

Фото: Piter.tv