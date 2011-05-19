Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно приземлился в Казахстане

Самолет авиакомпании Qanot Sharq, вылетевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, приземлился на запасной аэродром аэропорта города Актобе в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба "Аэропортов Узбекистана".
Борт был вынужден сделать незапланированную посадку, так как одному из пассажиров стало плохо. К самолёту экипаж запросил карету скоро помощи.
В ближайшее время рейс будет продолжен.
Ранее стало известно, что Georgian Airways открывает рейсы в Тбилиси из Пулково.
Фото: Piter.tv
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