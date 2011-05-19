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Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно приземлился в Казахстане
Сегодня, 15:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно приземлился в Казахстане

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Одному из пассажиров стало плохо.

Самолет авиакомпании Qanot Sharq, вылетевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, приземлился на запасной аэродром аэропорта города Актобе в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба "Аэропортов Узбекистана".

Борт был вынужден сделать незапланированную посадку, так как одному из пассажиров стало плохо. К самолёту экипаж запросил карету скоро помощи. 

В ближайшее время рейс будет продолжен. 

Ранее стало известно, что Georgian Airways открывает рейсы в Тбилиси из Пулково.

Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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