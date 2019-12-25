Georgian Airways открывает рейсы в Тбилиси из Пулково

Перелеты из Северной столицы в столицу Грузии будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям.

Авиакомпания Georgian Airways запускает рейсы из Петербурга в Тбилиси с 10 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково 27 ноября.

Перелеты из Северной столицы в столицу Грузии будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Вылет из Пулково запланирован на 04:45, а прибытие в аэропорт им. Шота Руставели – в 09:30 (время для каждого города местное).

Напомним, что перелеты из Петербурга в Грузию – Тбилиси и Кутаиси – открыла авиакомпания Red Wings. Первый рейс в Тбилиси стартовал 18 ноября, в Кутаиси самолеты отправятся со 2 декабря.

Ранее мы рассказывали о том, что 29 октября Пулково принял первый рейс из Абу-Даби авиакомпании Etihad Airways. 25% пассажиров перелета – иностранные граждане. По словам директора по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши, сейчас активно растет спрос на рейсы в страны Ближнего Востока.

Фото: пресс-служба Пулково