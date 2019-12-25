Из Пулково открывается авиасообщение с Грузией

Из аэропорта Пулково открывается авиасообщение с Грузией. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы".
Впервые из Петербурга открывается прямой рейс в Кутаиси. Также первым с 2019 года станет рейс из Пулково в Тбилиси. Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings.
Перелёты в Тбилиси стартуют 18 ноября, рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам. Вылет из Пулково запланирован в 06:00, прибытие в международный аэропорт им. Шота Руставели – в 11:05.
Со 2 декабря начнутся рейсы в Кутаиси один раз в неделю, также по субботам. Вылет из Северной столицы запланирован в 17:00, прибытие в Кутаиси – в 22:25.
Ранее из Пулково увеличилось количество рейсов на Пхукет.
Фото: unsplash
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