Из Пулково открывается авиасообщение с Грузией

Самолёты будут летать в Тбилиси и Кутаиси.

Из аэропорта Пулково открывается авиасообщение с Грузией. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы".

Впервые из Петербурга открывается прямой рейс в Кутаиси. Также первым с 2019 года станет рейс из Пулково в Тбилиси. Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings.

Перелёты в Тбилиси стартуют 18 ноября, рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам. Вылет из Пулково запланирован в 06:00, прибытие в международный аэропорт им. Шота Руставели – в 11:05.

Со 2 декабря начнутся рейсы в Кутаиси один раз в неделю, также по субботам. Вылет из Северной столицы запланирован в 17:00, прибытие в Кутаиси – в 22:25.

Ранее из Пулково увеличилось количество рейсов на Пхукет.

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