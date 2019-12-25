Программа включает туры продолжительностью 11-26 ночей и продлится до 3 марта 2024 года.

Из Пулково увеличится количество рейсов на Пхукет. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы".

С 24 октября из аэропорта Пулково запускаются рейсы на Пхукет (Таиланд) в рамках туристической программы оператора Pegas Touristik.

Программа включает туры продолжительностью 11-26 ночей и продлится до 3 марта 2024 года. Рейсы будет выполнять авиакомпания "ИКАР" на воздушном судне Boeing 777-200 в компоновке 440 кресел.

Ранее стало известно, что Калининград с начала года посетили более миллиона петербуржцев.

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