Калининград с начала года посетили более миллиона петербуржцев

Речь идёт о туристах, прилетевших на самолёте.

Аэропорт Храброво обслужил с начала 2023 года миллион пассажиров, прибывших в Калининград из Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы".

Преодолеть юбилейную отметку удалось 8 октября – в день рождения аэропорта Храброво (Калининград). На сегодняшний день Калининград входит в тройку самых популярных российских направлений из Пулково.

Чаще всего из Пулково в Калининград летают самолёты авиакомпаний "Россия", Smartavia и "Победа".

Также ранее стало известно, что с 29 октября из Петербурга на Пхукет откроют прямые рейсы.

Фото: Piter.tv