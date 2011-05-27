Калининград с начала года посетили более миллиона петербуржцев

Аэропорт Храброво обслужил с начала 2023 года миллион пассажиров, прибывших в Калининград из Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы".
Преодолеть юбилейную отметку удалось 8 октября – в день рождения аэропорта Храброво (Калининград). На сегодняшний день Калининград входит в тройку самых популярных российских направлений из Пулково.
Чаще всего из Пулково в Калининград летают самолёты авиакомпаний "Россия", Smartavia и "Победа".
Также ранее стало известно, что с 29 октября из Петербурга на Пхукет откроют прямые рейсы.
Фото: Piter.tv
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