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С 29 октября из Петербурга на Пхукет откроют прямые рейсы
Сегодня, 12:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 29 октября из Петербурга на Пхукет откроют прямые рейсы

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Полёты из Пулково на Пхукет запланированы по четвергам и воскресеньям.

"Аэрофлот "с 29 октября впервые открывает прямые регулярные полёты из Петербурга на Пхукет. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы".

Полёты из Пулково на Пхукет запланированы по четвергам и воскресеньям, обратные рейсы – по вторникам и пятницам. Летать туристы будут на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. 

По предварительной информации, из Петербурга вылет запланирован на 21:05, прибытие в Таиланд – в 11:40.

Также "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Петербурга в города Египта с 29 и 31 октября на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

Фото: pxhere

Теги: пулково, пхукет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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