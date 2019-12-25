С 29 октября из Петербурга на Пхукет откроют прямые рейсы

Полёты из Пулково на Пхукет запланированы по четвергам и воскресеньям.

"Аэрофлот "с 29 октября впервые открывает прямые регулярные полёты из Петербурга на Пхукет. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы".

Полёты из Пулково на Пхукет запланированы по четвергам и воскресеньям, обратные рейсы – по вторникам и пятницам. Летать туристы будут на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

По предварительной информации, из Петербурга вылет запланирован на 21:05, прибытие в Таиланд – в 11:40.

Также "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Петербурга в города Египта с 29 и 31 октября на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

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