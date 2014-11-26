Регулярные рейсы из Петербурга в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновлены

Перелеты выполнят на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Петербурга в города Египта с 29 и 31 октября на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Об этом рассказали в пресс-службе Пулково 4 октября.

Перелеты в Хургаду будут выполняться по четвергам и воскресеньям. По четвергам вылет из Северной столицы в 03:15, прибытие в египетский город в 09:30, по воскресеньям вылет в 02:15, прибытие в 08:30.

Рейсы в Шарм-эш-Шейх запланированы на вторники и субботы. Вылет из Пулково в 04:00, прибытие в авиагавань Шарм-эш-Шейха в 10:15.

Время указано местное для каждого аэропорта.

Ранее на Piter.TV: из Пулково увеличат количество рейсов в Москву.

Фото: пресс-служба Пулково