Из Пулково увеличат количество рейсов в Москву

Полеты будет выполнять авиакомпания "Россия".

Количество рейсов из Петербурга в Москву увеличится с 29 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Пулково 2 октября.

Полеты в Домодедово будет выполнять авиакомпания "Россия". Запланировано два ежедневных рейса под кодом SU на воздушных суднах Airbus A319.

Теперь улететь рейсами авиакомпаний группы Аэрофлот из Пулково можно сразу в три аэропорта Москвы: Шереметьево, Внуково и Домодедово. Пресс-служба Пулково

Ранее на Piter.TV: Пулково сократит время предполетного обслуживания пассажиров на 25%.

Фото: пресс-служба Пулково