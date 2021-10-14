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Из Пулково увеличат количество рейсов в Москву
Сегодня, 18:56
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Из Пулково увеличат количество рейсов в Москву

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Полеты будет выполнять авиакомпания "Россия".

Количество рейсов из Петербурга в Москву увеличится с 29 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Пулково 2 октября.

Полеты в Домодедово будет выполнять авиакомпания "Россия". Запланировано два ежедневных рейса под кодом SU на воздушных суднах Airbus A319.

Теперь улететь рейсами авиакомпаний группы Аэрофлот из Пулково можно сразу в три аэропорта Москвы: Шереметьево, Внуково и Домодедово. 

Пресс-служба Пулково

Ранее на Piter.TV: Пулково сократит время предполетного обслуживания пассажиров на 25%.

Фото: пресс-служба Пулково

Теги: авиасообщение петербург москва, аэропорт пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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