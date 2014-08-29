Для этого в аэропорту изменят схему движения транспорта и пассажиров, а также создадут кросс-функциональный штаб, который будет на месте регулировать операционную деятельность аэропорта.

Пулково сократит время предполетного обслуживания пассажиров на 25%. Проект "Поток" направлен на создание "бесшовной" среды в аэропорту. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы".

Путь пассажира от въезда на территорию аэропорта до входа в зону вылета занимает 39 минут для внутренних и 41 минуту для международных рейсов. Пройти к выходу на посадку можно будет за 30 минут. Павел Кушниренко, директор по наземному обслуживанию компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Для этого в аэропорту изменят схему движения транспорта и пассажиров, а также создадут кросс-функциональный штаб, который будет на месте регулировать операционную деятельность аэропорта. Время будет сокращено за счет запуска выделенной линии для автобуса №39 для уменьшения время въезда на территорию аэропорта на 20%, увеличения пропускной способности аэровокзальной площади на 15% и изменения организации движения потоков пассажиров для уменьшения времени на регистрацию на 15%.

Из Петербурга в Тель-Авив запустят рейс с 3 ноября. Полёты будут осуществляться по пятницам на SSJ100 вместимостью 100 кресел. Время вылета из Пулково – 22:50, время прилета в Тель-Авив – 06:05.

Фото: Piter.tv