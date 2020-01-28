Из Петербурга в Тель-Авив запустят рейс с 3 ноября

Всего из России в Израиль осуществляются 30 регулярных рейсов в неделю тремя авиакомпаниями.

Авиакомпания Red Wings с 3 ноября запускает регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Кавминвод. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма Израиля.

Полёты будут осуществляться по пятницам на SSJ100 вместимостью 100 кресел. Время вылета из Пулково – 22:50, время прилета в Тель-Авив – 06:05. Продолжительность полёта составляет 8 часов 15 минут. Это первый рейс из Петербурга в Израиль после коронавирусной пандемии.

Всего из России в Израиль осуществляются 30 регулярных рейсов в неделю тремя авиакомпаниями.

Также авиаперевозчик ОАЭ впервые запустит прямые рейсы до Петербурга в конце октября.

Фото: Piter.tv