Мужа бывшего гендиректора "Новой Голландии" задержали в Пулково

Николай Конашенок хотел улететь в Ереван.

В аэропорту Пулково вечером 25 марта задержали мужа бывшего генерального директора АНО "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской, которая покинула пост накануне, 41-летнего Николая Конашенка. Он планировал улететь в Ереван через Москву, передает "Петербургский дневник".

Петербургские полицейские отреагировали на жалобы в социальных сетях. Правоохранители провели проверку, после чего задержали мужчину. Его посты, по данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, содержали высказывания с признаками экстремизма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, Николай Конашенок неэтично высказывался о теракте, произошедшем 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Из-за его заявлений жена Роксана Шатуновская покинула пост генерального директора "Новой Голландии".

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в заведомо ложном сообщении об "угрозе" ТЦ "Лондон Молл" задержан в Петербурге.

Фото: Piter.TV