Подозреваемый в заведомо ложном сообщении об "угрозе" ТЦ "Лондон Молл" задержан в Петербурге

В отношении лжеминера 24 марта следственное управление УМВД России по Невскому району возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ.

Петербургские полицейские задержали 18-летнего студента первого курса одного из городских университетов, который сообщил об "угрозе" ТЦ "Лондон Молл". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 25 марта.

Отмечается, что днем 24 марта студента доставили в участок за совершение мелкого хулиганства. При оформлении на молодого человека административных материалов он сообщил правоохранителям о якобы несуществующей угрозе "Лондон Моллу", находящемуся на улице Коллонтай.

На место происшествия прибыли полицейские и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились. Предметов, опасных для жизни и здоровья петербуржцев, не обнаружили.

В отношении лжеминера 24 марта следственное управление УМВД России по Невскому району возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности злоумышленника. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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