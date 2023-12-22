После ложного сообщения о минировании ТЦ "Лондон Молл" возбуждено уголовное дело

Задержанный, сообщивший о несуществующей бомбе, находится в изоляторе временного содержания и ожидает решения суда относительно избрания ему меры пресечения.

В отношении студента одного из вузов Петербурга возбуждено уголовное дело после сообщения о наличии бомбы в торговом центре "Лондон Молл". Об этом пишет "Фонтанка".

Задержанному первокурснику грозит статья 207 часть 3 УК РФ (о преднамеренном распространении ложной информации о террористическом акте с целью дестабилизации органов власти). Максимальное наказание в рамках этой статьи составляет до восьми лет лишения свободы. Студент находится в изоляторе временного содержания и ожидает решения суда относительно избрания ему меры пресечения.

Напомним, что в воскресенье, 24 марта, сотрудников и посетителей ТРЦ "Лондон Молл" эвакуировали из-за угрозы взрыва. Информацию о наличии 10-килограммовой бомбы сообщил молодой человек, его задержали.

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