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Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

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Срок ареста установлен до 22 мая.

Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает "РИА Новости".

В совершении теракта обвиняют Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Срок ареста установлен до 22 мая. Заседание суда прошло в закрытом режиме для безопасности участников процесса.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человека.

Ранее в Минобороны сообщили, что участникам задержания устроивших теракт в "Крокус Сити Холле" вручили награды.

Видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Теги: арест, басманный суд москвы, крокус сити холл, теракт
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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