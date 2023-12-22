Адвокат Блиновской рассказала о состоянии арестованной блогерши

Наталья Сальникова раскрыла подробности нахождения блогера под стражей.

Российский блогер Елена Блиновская в СИЗО чувствует себя удовлетворительно. такой информацией с журналистами телеканала "360" поделилась адвокат "королевы марафонов" Наталья Сальникова. Она отметила, что ее подзащитная носит спортивный костюм и не красится. Эксперт добавила, что обвиняемая чувствует себя не слишком хорошо, но при этом может держаться. Ранее авторы Telegram-канала Shot сообщали читателям о том, что большую часть времени, находясь под стражей, арестованная блогерша изучает законодательство по теме специальной военной операции. Однако слухи о том, что Елена Блиновская начала изучать уголовный кодекс, ее адвокат подтвердить не смогла.

Все в пределах нормы... Я не знаю, откуда такую информацию берут СМИ. У меня нет такой информации Наталья Сальникова, адвокат

Напомним, что Елене Блиновской и ее супругу вменяют статью за неуплату налогов на общую сумму в 900 миллионов рублей. Из-за долгов, ареста счетов и ликвидации компаний муж блогерши, предприниматель Алексей Блиновский, недавно отправился в зону СВО. Срок нахождения "королевы марафонов" в СИЗО истекает 26 апреля. Не исключено, что арест могут продлить.

"Кресты" могут стать многофункциональным комплексом с отелем и арт-пространствами.

Фото: Piter.tv