Суд отказал Блиновской в отсрочке от исполнения наказания для ухода за детьми

Кассационная инстанция на российской территории уточнила отказ в отсрочке от дальнейшего наказания блогеру Елене Блиновской. Ранее женщина была осуждена за уход от налогов через искусственную схему дробления бизнеса для дальнейшего отмывания денежных средств. Журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на имеющиеся материалы дела рассказали аудитории, что малолетнему ребенку осужденной обеспечен должный уход со стороны близких родственников. Таким образом, дети находятся с родным отцом и благоустроенной квартире. Там для них сформированы все необходимые условия для проживания и развития. Известно, что воспитанием детей занимаются отец, бабушка и дедушка, а также няня.

Суд пришел к выводу, что малолетнему ребенку обеспечен должный уход со стороны близких родственников. Кроме этого, Блиновская поддерживает связь со своими детьми путем переписки и свиданий, препятствий к этому со стороны администрации судом не выявлено. материалы дела

Напомним, что Судогодский районный суд во Владимирской области ранее отклонил просьбу Елены Блиновской об отсрочке реального отбывания дальнейшего наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

В Верховный суд поступила жалоба на приговор Блиновской.

Фото: Piter.tv