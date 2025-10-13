Квартиры Блиновской в центре Москвы перешли государству

На покупку этого жилья блогер оформляла ипотеку на 20 лет.

Две столичные квартиры "королевы марафонов" Елены Блиновской перешли в собственность государству. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, соответствующий переход прошел официальную регистрацию в начале сентября на основании решений Савеловского районного суда и апелляционного определения Мосгорсуда. Речь идет об объектах площадью 58,8 и 132,2 кв. м, расположенных на втором этаже одного из домов на улице Серпуховской Вал. Стоимость жилья оценивается практически в 200 миллионов рублей. Обе квартиры Блиновская оформляла в ипотеку на 20 лет.

Между тем особняк в подмосковной Истре и стоимостью около 1,5 млд рублей на данный момент остается в собственности семьи блогера. Муж Елены Алексей пытался продать его, чтобы погасить налоговый долг. Но покупателя не смогли, даже несмотря на скидку в 250 миллионов рублей.

"Королева марафонов" отбывает 4,5 года в колонии строгого режима по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Позже суд признал ее банкротом.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)