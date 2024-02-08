Мосгорсуд смягчил приговор Елене Блиновской до 4,5 лет

Блогер просила отсрочить наказание до наступления ее младшей дочери 14 лет.

Московский городской суд смягчил приговор блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сократив срок лишения свободы с пяти до четырех с половиной лет. Защита "королевы марафонов" предлагала отсрочить исполнение наказания до достижения младшим ребенком фигурантки расследования 14 лет. Сама блогер по видеосвязи попросила суд "не лишать детей матери". Сейчас ее младшей дочери Авроре пять лет. Ранее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей Елену Блиновскую от 3 марта 2025 года приговорил Савеловский суд города Москва. Инстанция признала женщину виновной в совершении преступлений по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК и части 1 статьи 187 УК РФ. Речь идет о легализации (или отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления и двух криминальных эпизодах за неправомерный оборот средств платежей. Дополнительно по иску от прокуратуры суд взыскал с Елены Блиновской 587 миллионов рублей в пользу страны.

Начиная с явки с повинной, я полностью раскаиваюсь в содеянном и точно не представляю опасности для общества.Я готова встать на учет и строго соблюдать все предписания суда, посвятить себя воспитанию детей. Елена Блиновская, блогер

Елена Блиновская отметила, что не видела свою дочку с ее трехлетнего возраста, а скоро девочке уже будет шесть лет. На судебном заседании также присутствовал адвокат защиты мужа Блиновской Алексея с жалобой на решение о конфискации имущества.Сторонв защиты указала, что уголовное дело в отношении фигуранта расследования в настоящее время приостановлено, так как мужчина проходит военную службу. По словам специалиста, в связи с этим обстоятельством конфискация имущества была совершена незаконно.

Блиновская попросила об отсрочке наказания.

Фото: Piter.tv