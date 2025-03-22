Блогер Илья Ремесло выписан из психиатрической больницы в Петербурге
Вчера, 22:28
182
shikhelen

Он взял паузу до 20 апреля, объяснив это необходимостью уделить время семье.

Блогер и юрист Илья Ремесло выписался из психиатрической больницы номер 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале. Ремесло отметил, что пока не будет давать интервью журналистам, и взял тайм-аут до 20 апреля, объяснив это тем, что семья требует внимания.

19 марта блогер уже находился в стационаре. Когда именно его туда поместили, не уточняется. Ранее Ремесло активно заявлял в правоохранительные органы на представителей российской оппозиции, но в ночь на 17 марта опубликовал пост в Telegram с резкой критикой властей.

Фото: Илья Ремесло / Telegram

