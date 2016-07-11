Блиновская попросила об отсрочке наказания

Блогер считает, что суд должен учесть то, что у нее есть несовершеннолетние дети.

"Королева марафонов" Елена Блиновская просит отсрочить наказание до 2034 года. Соответствующее заявление сделал журналист информационного агентства "РИА Новости", присутствовавший в зале Московского городского суда. Инстанция рассматривает жалобу стороны защиты на вынесенный ранее приговор блогеру.

Блиновская считает, что суд не учел всех смягчающих обстоятельств и психологического состояния ее детей. Просим применить отсрочку до 10.04.2034, то есть до исполнения младшему ребенку 14 лет одна из судей коллегии

Напомним, что Савеловский районный суд города Москва от 3 марта приговорил подозреваемую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Россиянка признана виновной по уголовным статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Однако фигурантка расследования освобождена от ответственности за неуплату налогов из-за истечения срока давности. Также судебная инстанция взыскала в доход государства арестованное по делу имущество блогера и удовлетворил иск прокуратуры на сумму в 587 миллионов рублей. Ранее Елена Блиновская была задержана. Это произошло в апреле 2023 года. Сначала женщину посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позже суд признал ее банкротом.

Дело Блиновской направили в апелляцию в Мосгорсуд.

Фото: Piter.tv