Дело Блиновской направили в апелляцию в Мосгорсуд

"Королева марафонов" планирует обжаловать приговор Савельевского суда Москвы.

Уголовное дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, направлено в Московский городской суд. Инстанция оценит законность вынесенного ранее вердикта. Соответствующие данные приведены в материалах Савеловского суда Москвы, с которыми ознакомилось журналисты информационного агентства "РИА Новости". В Мосгорсуде дело пока что не зарегистрировано, дата рассмотрения жалоб на судебный приговор не назначена.

Дело направлено в апелляционную инстанцию. материалы дела

Напомним, что в начале марта Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам заключения в колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на следующие четыре года. Также судебная инстанция взыскала в доход государства арестованное по делу имущество блогера. Дополнительно было удовлетворен иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Еще ранее суд признал женщину банкротом и ввел в ее отношении процедуру реализации имущества.

Подсудимая частично признала свою вину. Она призналась в неуплате налогов, однако отрицала вину в легализации денежных средств и неправомерном обороте средств по платежам. Елена Блиновская говорила, что в спорный период она не интересовалась бухгалтерией из-за того, что была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.

Защита Блиновской обжаловала ее приговор.

Фото: Piter.tv