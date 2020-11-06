  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Защита Блиновской обжаловала ее приговор
Сегодня, 9:54
105
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Защита Блиновской обжаловала ее приговор

0 0

Апелляционную жалобу рассмотрят в Мосгорсуде.

Защита осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств блогера Елены Блиновской обжаловала ее приговор. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на Савеловский суд Москвы.

Отмечается, что в суд поступила апелляционная жалоба Блиновской на ее приговор. Ее рассмотрят в Мосгорсуде. До рассмотрения апелляции приговор в отношении Блиновской считается не вступившим в силу. Она продолжит находиться в СИЗО.

Ранее мы сообщали, что суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии.

Фото: Piter.tv

Теги: елена блиновская, обжалование, приговор, суд
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии