Суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии

Ей также назначили штраф в миллион рублей

Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии. Об этом сообщает "РИА Новости".

Блиновская будет отбывать срок в колонии общего режима. Ей также назначили штраф в миллион рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение 4 лет.

Напомним, Елену Блиновскую задержали в конце апреля 2023 года при попытке пересечь границу РФ. Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей.

Ранее мы сообщали, что суд огласил приговор петербурженке за организацию международного эскорт-агентства.

Видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы