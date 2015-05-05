Суд огласил приговор петербурженке за организацию международного эскорт-агентства

Группа занималась поиском клиентов и вербовкой девушек, включая несовершеннолетних, маскируя свою деятельность под законные курсы моделинга и фотосессии.

Выборгский районный суд вынес приговор Анастасии Якушевой, признанной виновной в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 3 марта.

Элитное эскорт-агентство действовало под видом модельного агентства, привлекая девушек в возрасте от 16 до 25 лет обещаниями бесплатного проживания, проезда и иных бонусов. Преступники выдавали себя за скаутов, утверждая, что их офисы расположены на Рублёвке. Суд установил, что руководитель агентства Максим Некозырев вместе с другими лицами создал преступную группу в 2018–2019 годах для организации проституции в России и за рубежом.

Группа занималась поиском клиентов и вербовкой девушек, включая несовершеннолетних, маскируя свою деятельность под законные курсы моделинга и фотосессии. Они также проводили медицинские осмотры, включая проверку на венерические заболевания и подтверждение девственности у несовершеннолетних. Девушек отправляли к клиентам, в том числе за границу. Основными источниками подбора были Москва, Петербург и Астрахань. Якушева участвовала в поиске клиентов и привлечении девушек.

Для сокрытия преступлений участники группы подделывали паспорта несовершеннолетних, изменяя их возраст, чтобы избежать ответственности за сексуальные отношения с лицами младше 16 лет. В некоторых случаях клиенты платили за секс с девственницами, хотя им предоставляли опытных проституток с фальшивыми медицинскими подтверждениями. Возраст девушек кодировался: "51", "61", "71" обозначали реальные возраста 15, 16, 17 лет соответственно.

Пресс-служба судов приводит примерные расценки: секс с несовершеннолетней стоил от 75 тысяч рублей до 13 тысяч долларов, а секс с ложно подтвержденной девственностью обошёлся клиенту в 630 тысяч рублей. Девушек вывозили в Турцию, Дубай, Минск, Ниццу и на рыболовно-охотничью базу "Дружное" в Ленинградской области. В Краснодарском крае за одну девушку заплатили 1,4 миллиона рублей.

Якушева признала свою вину частично. Суд приговорил её к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее мы сообщили о том, что виновник крупного ДТП на Металлистов выплатит потерпевшему 780 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV