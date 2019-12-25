Суд РФ отказался выдать Румынии самого разыскиваемого преступника страны

Василь Родидеал остается под стражей.

Московский городской суд отказался выдать национальному правительству Румынии Василя Родидеала, которого местная пресса называет самым разыскиваемым преступником на территории данного балканского государства. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-службы инстанции. Ранее министерство по юстиции из Бухареста подали в Генеральную прокуратуру России запрос о выдаче подозреваемого. В европейском стране мужчина заочно получил 12,5 лет заключения за создание организованного преступного сообщества (ОПГ), а также за незаконное хранение боеприпасов и подстрекательство к убийству бизнес-партнера в 2005 году.

Суд отклонил ходатайство Генпрокуратуры РФ о выдаче Родидеала на территорию Румынии. Надзорное ведомство обжаловало это решение. решение суда

При этом Мосгорсуд оставил румынского гражданина под арестом.

Фото: Фото: pxhere.com