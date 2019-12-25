Digi24: США попросили Румынию разместить допсилы на авиабазе на востоке страны

Президент страны поднимет вопрос на заседании Совета по обороне.

Американская администрация при президенте-респуюликанце Дональде Трампе обратились к национальному правительству Румынии с просьбой разместить дополнительные силы на территории авиабазы Михаил Когэлничану, расположенной в восточной части европейской страны для дальнейшего участия бойцов США в региональном конфликте на Ближнем Востоке. Соответствующими данными с аудиторией поделились местные журналисты из издания Digi24 со ссылкой на собственные источники. В публикации говорится о том, что речь идет о размещении дополнительных истребителей и личного состава Пентагона. Однако точное количество средств и военнослужвщих не называется.

Известно, что президент Румынии Никушор Дан созовет заседание Верховного совета обороны страны утром 11 марта. на мероприятии чиновниками будет проведен "анализ временного размещения американских военных сил" в европейском государстве.

Фото: pxhere.com