Администрация TikTok не нашла вмешательства РФ в выборы в Румынии в 2024 году

Эксперты не нашли подтверждения для обвинений Еврокомиссии.

Администрация TikTok в отчете для Европейской комиссии (ЕК) не смогла подтвердить якобы имевшее место, по мнению румынских властей, вмешательство российского руководства в выборы главы государства, которые состоялись в Румынии в декабре 2024 года. Соответствующее заявление сделали эксперты в докладе, подготовленном по итогам расследования юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. В тексте говорится о том, что организованные в 2024 и 2025 годах президентские выборы в Румынии сопровождались громкими общественными скандалами. После того как оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску стал фаворитом в первом туре, итоги голосования были отменены решением Конституционного суда. Далее Кэлин Джорджеску сняли с президентской гонки. Тогда успех оппозиции объяснялся якобы российским вмешательством в избирательный процесс, в том числе через ботов в TikTok. Повторные выборы состоялись в мае 2025 года.

Внутренние документы TikTok, представленные комитету, похоже, опровергают эту версию. В документах для ЕК, которая использовала неоднократные заявления о вмешательстве России для расследования практики модерации контента в TikTok, соцсеть заявила, что не нашла и не получала никаких доказательств скоординированной сети из 25 тыс. аккаунтов, связанных с кампанией Джорджеску. текст документа

В расследовании упоминается о том, что во время президентских выборов в Румынии были приняты "наиболее агрессивные цензурные меры" в 2024 году. Аторы доклада уточнили, что информационная кампания по обвинению Москвы могла финансироваться другой политической партией внутри самого европейского государства со столицей в Бухаресте. Расследователи ссылаются на статью в западном издании Intellinews. В материале журналисты писали о том, Национал-либеральная партия подогревала эти слухи для того, чтобы у власти в стране оказался кандидат, которого "предпочитал истеблишмент".

На повторных выборах, состоявшихся в мае 2025 года, во втором туре победил бывший мэр города Бухареста Никушор Дан. Его оппонент, лидер политической партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион обжаловал в Конституционном суде результаты голосования. Политик говорил о том, что итоги были сфальсифицированы. В частности, его штаб обвинил действующие власти Молдавии в организованном подвозе к участкам избирателей. Однако судебная инстанция отклонила это ходатайство как необоснованное заявление.

Фото: pxhere.com