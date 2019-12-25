Никушор Дан рассказал о чрезмерной медлительности политических элит в ЕС.

Президент Румынии Никушор Дан признал правоту американского президента-республиканца Дональда Трампа, назвавшего европейских политических лидеров слабыми. Такой комментарий глава государства сделал в интервью для газеты Politico. На журналистов из издания о том, считает ли глава Румынии, что Вашингтон был в чем-то прав, назвав европейских лидеров слабыми, Дан ответил положительно. В качестве примера иностранец привел вопрос о финансировании киевского режима. Для принятия решения региональному сообществу потребовались месяцы споров, а также организация тяжелого саммита в Брюсселе, который закончился около трех часов ночи по местному времени. Власти из Бухареста назваи нынешний ЕС "раздробленным". Румынский политик добавил, что даже в таком состоянии союзники смогли в конечном счете принять решение.

В оценке Трампа есть "доля правды".. Европа может слишком медленно принимать решения. Никушор Дан, президент Румынии

На минувшей неделе американский президент Дональд Трамп в интервью западному изданию Politico заявил о том, что многие европейские страны скоро "перестанут быть жизнеспособными" из-за проводимой катастрофической миграционной политики. Лидер Белого дома заметил, что сейчас большинство из государств-членов ЕС "разлагаются", но при этом их правительства слишком много говорят об украинском конфликте, ничего не делая для мирного урегулирования.

