На Западе рассказали о том, что ЕС пришлось воспользоваться альтернативным вариантом.

Лидеры стран-членов Евросоюза на зимнем саммите в Брюсселе от 18 декабря не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины, что стало "серьезной неудачей" для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Таким мнением поделились иностранные журналисты из издания Politico. Ранее СМИ стало известно, что вместо этого государства договорились друг с другом финансировать киевский режим через коллективные займы в размере 90 миллиардов евро.

Хотя соглашение позволяет всем заявить о победе, это не то решение, которого добивались Германия и Еврокомиссия в преддверии саммита. публикация Politico

В западной газете указали читателям, что использование долговых коллективных заимствований устраивает страны Южной Европы, но не Германию и страны Северной Европы. Именно последние по традиции выступали против введения механизма в виду вероятных финансовых рисков. В качестве уступки для Берлина политические элиты в ЕС допустили возможность использования замороженных российских активов для возмещения кредитов Украине. Однако этот вопрос еще не обсуждался предметно.

На территории Европейского союза в настоящее время заблокировано порядка 210 миллиардов евро российских активов, из них 185 миллиардов евро - в Бельгии. Еврокомиссия предлагала такую схему по изъятию этих активов, чтобы можно было профинансировать киевский режим. Национальное правительство Бельгии требовало от других стран-членов регионального сообщества гарантий возмещения возможного материального и репутационного ущерба в том случае, если Москва успешно оспорит действия бельгийских властей через судебных инстанции. Однако такие требования Брюсселя были отвергнуты.

Фото: pxhere.com