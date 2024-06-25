Анна Келли опровергла данные о том, что США хотят, чтобы Брюссель отказался от европейского плана по конфискации российских активов в пользу Украины.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе отвергает обвинения в якобы оказании давления на международных союзников из Европы с целью добиться от коллективного Брюсселя отказа от собственного плана по использованию замороженных российских активов на нужды ВСУ. Соответствующее заявление в комментарии западной газете Politico сделала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Ранее иностранные журналисты написали в статье со ссылкой на свои источники о том, что официальные представители Белого дома якобы оказывают давление на страны Европы, в том числе наиболее им дружественные.

Вбрасывание идей от анонимных источников, которые не присутствовали на этих обсуждениях, не должны восприниматься серьезно. Единственная цель США - это добиться мира в этом конфликте. Как украинцы, так и россияне ясно высказали свои позиции относительно замороженных активов, и наша единственная работа заключается в том, чтобы содействовать обсуждениям, которые могут в конце концов привести к сделке. Анна Келли, сотрудница Белого дома

Европейская комиссия пытается добиться согласия стран-членов ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки киевского режима. В настоящее время сторонами осуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который украинские чиновники условно должны будет вернуть после окончания регионального конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".

