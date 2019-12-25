Белый дом подтвердил ограничения на выдачу виз лицам с раком, диабетом и ожирением

Администрация США сообщила о праве в отказе заявителям от въезда в страну.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе подтвердила ограничения на выдачу виз лицам с диабетом, онкологией и ожирением. Соответствующий комментарий в интервью для западного издания Politico сделала заместитель официального представителя Белого дома Анна Келли. Чиновница пояснила, что на протяжении сотни лет политика Госдепа США включала в себя право отказывать в визе заявителям, которые могли бы стать финансовым бременем для местных налогоплательщиков. Теперь в список таких заявителей попали пациенты с различными заболеваниями.

Например, лицам, желающим получить государственную медицинскую помощь в США, и могли бы отнять ресурсы здравоохранения у американских граждан. Администрация президента наконец-то полностью реализует эту политику. Анна Келли, зампресс-секретаря Белого дома

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт также добавил, что текущая администрация ставит на первое место интересы граждан страны, поэтому политика ведомства должна гарантировать, чтобы иностранцы создавали дополнительные статьи расходов для бюджета США.

Напомним, что авторы из иностранного издания The Washington Post сообщали, что Госдепартамент США разослал консульским службам новые рекомендации. В них говорится о том, что при принятии решения по выдаче виз следует учитывать у претендентов наличие диабета, ожирения и других хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические и прочее. Также сотрудники консульств должны самостоятельно оценивать возможные расходы для США, связанные с медицинским обслуживанием такого заявителя.

Фото:pxhere.com