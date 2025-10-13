"Бред сивой кобылы". Адвокат Блиновской ответила на слухи о ее заработке в колонии

Она обвинила авторов публикаций о низкой заработной плате Блиновской в попытке хайпа.

Блогер Елена Блиновская работает в колонии швеей. СМИ сообщили о ее зарплате в 6700 рублей, но эта информация не соответствует действительности, рассказала телеканалу 360.ru адвокат Наталья Сальникова.

Данные о заработке "королевы марафонов" опубликовали в Telegram-канале Shot. На свободе доходы блогера в месяц достигали 100 миллионов рублей.

По словам Сальниковой, подобными слухами канал фактически обвинил руководство колонии в нарушении закона, ведь во Владимирской области минимальный размер оплаты труда — около 27 тысяч рублей.

Ни про какие 6700 рублей я, конечно, вам сказать не могу, потому что это бред сивой кобылы Наталья Сальникова, адвокат

Елена Блиновская получила срок в колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Ранее мы сообщали, что Мосгорсуд смягчил приговор "королеве марафонов" до 4,5 лет.