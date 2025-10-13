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"Бред сивой кобылы". Адвокат Блиновской ответила на слухи о ее заработке в колонии
Сегодня, 16:59
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

"Бред сивой кобылы". Адвокат Блиновской ответила на слухи о ее заработке в колонии

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Она обвинила авторов публикаций о низкой заработной плате Блиновской в попытке хайпа.

Блогер Елена Блиновская работает в колонии швеей. СМИ сообщили о ее зарплате в 6700 рублей, но эта информация не соответствует действительности, рассказала телеканалу 360.ru адвокат Наталья Сальникова.

Данные о заработке "королевы марафонов" опубликовали в Telegram-канале Shot. На свободе доходы блогера в месяц достигали 100 миллионов рублей.

По словам Сальниковой, подобными слухами канал фактически обвинил руководство колонии в нарушении закона, ведь во Владимирской области минимальный размер оплаты труда — около 27 тысяч рублей.

Ни про какие 6700 рублей я, конечно, вам сказать не могу, потому что это бред сивой кобылы

Наталья Сальникова, адвокат

Елена Блиновская получила срок в колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Ранее мы сообщали, что Мосгорсуд смягчил приговор "королеве марафонов" до 4,5 лет.

Теги: блиновская зарплата, блиновская срок, елена блиновская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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