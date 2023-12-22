"Кресты" могут стать многофункциональным комплексом с отелем и арт-пространствами

Проектная документация по "Крестам" пока не готова.

Бывший СИЗО "Кресты", находящийся на Арсенальной набережной, 7, в Петербурге, может стать многофункциональным комплексом (МФК) с отелем и арт-пространствами. Продать его намерены на аукционе в июле 2024 года, пишет "Деловой Петербург" 8 апреля.

Проектная документация по "Крестам" пока не готова, рассказал изданию источник из "ДОМ.РФ". По его словам, покупателю придется "прорабатывать" проект с городом.

На данный момент бывший СИЗО находится на стадии оценки, и с этим возникли сложности. Напомним, сроки торгов несколько сдвигались. В конце марта в Смольном утверждали, что торги проведут в июне, однако начальной цены все еще нет.

Отмечается, что один из вариантов – передать объект в аренду по программе "Памятники за рубль". При этом, по словам представителя "ДОМ.РФ", этот принцип "не по федеральной собственности", и у компании нет подобной практики. Так, схема продажи будет традиционной.

Комплекс зданий "Крестов" строили с 1884 по 1892 годы по проекту архитектора Антония Томишко. Он имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Земля сейчас остается в государственной собственности.

Фото: citywalls.ru