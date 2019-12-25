Дворцовые конюшни в Петергофе выставлены на торги за 204,9 млн рублей

Прием заявок от потенциальных инвесторов продлится до 23 ноября, сами торги запланированы на 27 ноября.

Госкомпания "ДОМ.РФ" объявила конкурс на продажу комплекса Дворцовых конюшен в Петергофе, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Информация о торгах размещена на портале "ГИС Торги".

Единым лотом на продажу выставлены шесть объектов недвижимости общей площадью около 12 тысяч кв. м, входящие в состав объекта культурного наследия федерального значения "Конюшни дворцовые". В комплекс включены кузницы, библиотека, медицинская лаборатория, дом отдыха и санаторий. Победителю торгов также перейдет право аренды земельного участка площадью 31,7 тысячи кв. м сроком на семь лет. Начальная цена лота составляет 204,9 млн рублей. Прием заявок от потенциальных инвесторов продлится до 23 ноября, сами торги запланированы на 27 ноября.

Императорские конюшни расположены на границе Александрии и Нижнего парка Петергофа. Исторически на этом месте с 1732 года находился царский конюшенный двор. Существующий архитектурный ансамбль в неоготическом стиле был возведен по заказу императора Николая I в 1848–1855 годах по проекту архитектора Николая Бенуа. Внутри двора располагались манеж, конное ведомство, кузница, ветеринарная лечебница, каретная и жилые помещения для служащих.

В 2015 году была одобрена концепция реставрации памятника с целью создания на его территории конно-спортивного комплекса и возвращения зданию изначальной функции, однако работы так и не были начаты.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте выставили на продажу Вторую западную оборонительную казарму 1828 года постройки.

Фото: ДОМ.РФ