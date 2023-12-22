В июне 2024 года "Кресты" выставят на аукцион

Дату назвали на рабочей встрече губернатора города с генеральным директором АО "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

В Петербурге комплекс зданий бывшего следственного изолятора (СИЗО) "Кресты", находящийся на Арсенальной набережной, готовят к аукциону. Торги запланированы на июнь 2024 года, сообщили в пресс-службе Смольного 29 марта.

Дату назвали на рабочей встрече губернатора города с генеральным директором АО "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

В настоящее время ведется работа по подготовке комплекса к реализации на торгах. Объявление аукциона запланировано на июнь этого года. При этом земельный участок, на котором находится комплекс "Кресты", обозначен как застроенный. На нем нельзя проводить работы по строительству и реконструкции. Пресс-служба Смольного

В комплекс входят помещения храма святого благоверного князя Александра Невского, котельная и трансформаторная.

Срок продажи "Крестов" неоднократно переносили. Изначально на портале "ДОМ.РФ" указывали II квартал текущего года, позже для этих целей обозначили III квартал.

Комплекс зданий бывшего СИЗО "Кресты" строили с 1884 по 1892 годы по проекту архитектора Антония Томишко. Он имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Земля остается в государственной собственности.

Фото: kresty.ru