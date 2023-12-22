Минобороны: участникам задержания устроивших теракт в "Крокус Сити Холле" вручили награды

Вручение наград прошло непосредственно на позициях подразделения.

Военнослужащим прикрытия государственной границы России, которые задержали устроивших теракт в "Крокус Сити Холле", вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вручение наград прошло непосредственно на позициях подразделения. Их вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом Эседулла Абачев. Он лично поздравил каждого участника операции, высоко оценив выполнение поставленных боевых задач.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человека.

Ранее мы сообщали, что спасатели разобрали более 400 кубометров конструкций в "Крокус Сити Холле"

Видео: Минобороны России