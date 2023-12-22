Спасатели разобрали более 400 кубометров конструкций в "Крокус Сити Холле"

На месте задействовано более 300 специалистов и 154 единицы техники.

Спасатели МЧС России разобрали более 400 кубометров конструкций в "Крокус Сити Холле" после теракта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте задействовано более 300 специалистов и 154 единицы техники. Продолжается работа специализированных робототехнических комплексов. Также на месте трудятся кинологические расчеты и психологи МЧС.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человека.

Ранее мы сообщали, что в Гагаузии приспустили флаги в знак солидарности с Россией.

Видео: МЧС России