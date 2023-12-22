В Гагаузии приспустили флаги в знак солидарности с Россией

По словам главы оппозиционной партии, чудовищная трагедия в Подмосковье поразила своей бесчеловечной жестокостью и масштабом насилия.

В Гагаузской автономии Молдавии приспустили флаги в знак солидарности с Россией в день траура по погибшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила глава оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска в своем Telegram-канале.

Политик прикрепила видео, на котором приспускают государственные флаги. Она подчеркнула, что чудовищная трагедия в Подмосковье поразила своей бесчеловечной жестокостью и масштабом насилия. Также Параска заявила, что вся Молдавия могла бы последовать символичному жесту с флагами.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.

Ранее мы сообщали, что учительница из Москвы пропала во время теракта в "Крокус Сити Холле".

Видео: Telegram / Parasca Natalia I Наталья Параска