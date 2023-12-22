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Учительница из Москвы пропала во время теракта в "Крокус Сити Холле"
Сегодня, 14:51
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Учительница из Москвы пропала во время теракта в "Крокус Сити Холле"

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Женщину не обнаружили в списках пострадавших и погибших, однако ее телефон недоступен.

Учительница из Москвы пропала во время теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представительницу родительского комитета.

По ее словам, учительница пошла на концерт вечером 22 марта с племянником и его подругой. Женщину не обнаружили в списках пострадавших и погибших в результате теракта, однако ее телефон недоступен. Также представительница родительского комитета сообщила, что племянник с подругой смогли выбраться из концертного зала.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.

Ранее мы сообщали, что живущий в Красногорске немец почтил память погибших в теракте в "Крокус Сити Холле".

Фото: Piter.tv

Теги: крокус сити холл, москва, теракт, учительница
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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