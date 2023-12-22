Живущий в Красногорске немец почтил память погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Он развернул флаг "Мост мира", демонстрирующий солидарность граждан Германии и России.

Учитель из Германии Свен Свенсон, проживающий в Красногорске, почтил память погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает телеканал "360".

Немец развернул флаг "Мост мира", демонстрирующий солидарность граждан Германии и России. Он назвал произошедшее в Подмосковье ужасной трагедией. Также Свенсон заявил, что уже 20 лет живет в регионе.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.

Ранее аналитик Ульянов заявил о рисках при включении режима отслеживания в смартфонах.

Фото: crocus-hall.ru