Кристофер Рей прокомментировал теракт в Подмосковье.

Американское федеральное бюро расследований опасается, что на территории США может быть проведен теракт, подобный тому, что произошел в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Такой информацией с местными законодателями поделился глава ФБР Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Сейчас все большую тревогу вызывает вероятность скоординированной атаки здесь, у нас на родине, наподобие атаки ИГ*, которую мы видели в России в концертном зале пару недель назад. Кристофер Рей, глава ФБР

В распространенном перед заседанием письменном заявлении Кристофер Рей указал политика на то, что такие атаки могут совершить такие террористические организации, как ИГ и "Аль-Каида"*, а также их сторонники. Американец не упоминал в документе теракт, произошедший в Красногорске Московской области.

* ИГ, "Аль-Каида"- запрещенные на территории России террористические, экстремистские организации.

Глава ФБР: Китай представляет наибольшую угрозу экономике США.

Фото и видео: YouTube / CBS News