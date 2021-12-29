Глава ФБР: Китай представляет наибольшую угрозу экономике США

Кристофер Рей рассказал о негативных последствиях, к которым страну приведет недооценка угрозы со стороны Пекина.

Директор ФБР считает, что Китай представляет наибольшую угрозу экономике США. Такое мнение Кристофер Рэй высказал во время выступления в президентской библиотеке Рональда Рейгана, находящейся в штате Калифорния. По версии специалиста, существующая опасность для американских детей, инноваций и безопасности за последние годы "вышла на новый уровень".

То, что мы наблюдаем в ходе наших расследований, из которых более двух тысяч посвящены попыткам китайского правительства украсть нашу информацию или технологии, ни одна другая страна не представляет более масштабной угрозы. Кристофер Рэй, глава ФБР США

Эксперт подчеркнул, что ранее неоднократно уведомлял власти США об угрозе. Рэй делает это с 2017 года, с того момента, как возглавил Федеральное бюро расследований. По его словам, сейчас китайская угроза стала более разрушительной и откровенной. Глава ФСБ уверен, что Вашингтону следует сконцентрироваться на данной проблеме. В частности, речь идет о якобы существующем производственном шпионаже в целом ряде отраслей США. Кристофер Рэй заметил, что это приведет к банкротству компаний и снижению числа рабочих мест.

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