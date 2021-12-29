Россия снизила объем вложений в гособлигации США до 2,4 млрд долларов

Вложения России в гособлигации США достигали максимум в 2010 году – сумма составляла 176,3 млрд долларов.

В ноябре 2021 года Россия снизила объем вложений в американские гособлигации. Для сравнения, в октябре объем вложений составлял 3,72 млрд долларов, а в ноябре – 2,409 млрд долларов. Информация об этом содержится в отчетности Минафина США.

Отмечается, что с 554 млн долларов до 101 млн долларов сократилась доля долгосрочных облигаций, а доля краткосрочных уменьшилась до 2,308 млрд долларов.

Крупнейшими держателями гособлигаций США являются Япония (1,34 трлн долларов), Китай (1,08 трлн долларов), а также Великобритания (621,6 млрд долларов).

Напомним, что максимума российские вложения в гособлигации США достигали в октябре 2010 года – они составляли 176,3 млрд долларов. Однако в апреле 2018 года Россия начала выводить резервы их американских гособлигаций. Произошло это на фоне введения санкций.

Ранее мы сообщали, что экономист оценил риски падения рубля. Он считает, что курс рубля может упасть до 80 за доллар.

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