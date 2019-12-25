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В ЦБ заявили, что доллар останется частью валютных резервов России
Сегодня, 12:50
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В ЦБ заявили, что доллар останется частью валютных резервов России

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ЦБ в июле может повысить ключевую ставку.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в интервью телеканалу Bloomberg, что Банк России проводит политику по снижению зависимости российской экономики от иностранных валют. Это касается и доллара.

При этом доллар останется частью международных резервов России, сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что при рассмотрении резервов РФ принимаются во внимание не только экономические факторы, доходность резервов и степень ликвидности, но так же и геополитические риски.

Но мы считаем, что доллары останутся частью наших резервов, - сказала глава регулятора.

Эльвира Набиуллина также заявила, что ЦБ рассмотри возможность повышения ключевой ставки на июльском заседании. 

Фото: cbr.ru 

Теги: банк россии, валютные резервы россии, председатель цетробанка эльвира набиуллина
Категории: Новости России, Лента новостей,

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