В ЦБ заявили, что доллар останется частью валютных резервов России

ЦБ в июле может повысить ключевую ставку.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в интервью телеканалу Bloomberg, что Банк России проводит политику по снижению зависимости российской экономики от иностранных валют. Это касается и доллара.

При этом доллар останется частью международных резервов России, сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что при рассмотрении резервов РФ принимаются во внимание не только экономические факторы, доходность резервов и степень ликвидности, но так же и геополитические риски.

Но мы считаем, что доллары останутся частью наших резервов, - сказала глава регулятора.

Эльвира Набиуллина также заявила, что ЦБ рассмотри возможность повышения ключевой ставки на июльском заседании.

Фото: cbr.ru