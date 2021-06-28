ЦБ рассмотрит возможность повышения ключевой ставки в июле

Ее могут поднять на 0,25 - 1 п.п.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg рассказала, что Банк России может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки на 0,25 – 1 п.п. на июльском заседании.

По ее словам, все будет зависеть от имеющейся информации. Набиуллина подчеркнула, что на июльском заседании будет обновлен прогноз ЦБ и принято решение по поводу повышения ключевой ставки.

Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 п.п. повышения, - сказала она.

Напомним, что ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5% годовых 11 июня.

Видео: bloomberg.com