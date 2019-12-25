Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%

Мера стала необходимой из-за роста инфляции.

Совет директоров Банка России в пятницу, 11 июня, принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п. до 5,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В регуляторе отмечают, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее прогнозируемых темпов. И инфляция складывается выше прогноза ЦБ.

Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках. Из сообщения пресс-службы ЦБ РФ

Банк России отмечает, что высокие инфляционные ожидания могут сместить баланс рисков в сторону проинфляционных. И повышенное давление в условиях активного восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Поэтому Центробанк принял решение повысить ключевую ставку. А также не исключает вероятности дальнейшего её повышения.

В ЦБ уверены, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели во втором полугодии 2022 года и будет в районе 4%.

Ранее мы сообщили, что Цетробанк может повысить ключевую ставку 11 июня

Фото: cbr.ru